Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Trakia Üniversitesi (Bulgaristan) Stara Zagora Eğitim Fakültesi, Zagreb Üniversitesi (Hırvatistan) Öğretmen Eğitimi Fakültesi ve Az. Kiril ve Metodius Üniversitesi (Kuzey Makedonya) Aziz Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi işbirliğinde "Dijital Dönüşüm Koşullarında Araştırma ve Eğitimsel Perspektifler" temalı 15. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 3-5 Ekim 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirildi.EDİRNE (İGFA) - Kongreye Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Erhan Vatansever, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan heyet Trakya Üniversitesini temsil etti.

İki yılda bir ev sahibi ülkede gerçekleştirilen kongrede, eğitimde dijital dönüşümün önemi, yeni öğretim yöntemleri ve teknolojinin eğitimdeki rolü üzerine çeşitli bildiri sunumları gerçekleştirildi. Kongre, dört Balkan ülkesi arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

16. KONGRE’DE ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE EDİRNE’DE GERÇEKLEŞECEK 15.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi sonunda bir sonraki kongrenin Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne’de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.