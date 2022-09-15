2022 yılının NATO’nun en geniş deniz tatbikatına Türkiye ev sahipliği yapıyor. 15 ülkeden 8 bin personelin katılımıyla Akdeniz’de gerçekleştirilen Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 Tatbikatı nefes kesti.

2022 yılının NATO’nun en geniş deniz tatbikatına Türkiye ev sahipliği yapıyor. 15 ülkeden 8 bin personelin katılımıyla Akdeniz’de gerçekleştirilen Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 Tatbikatı nefes kesti.

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde 11 Eylül’de başlayan ve 2022 yılının NATO’nun en geniş deniz tatbikatı olma özelliğini taşıyan Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 devam ediyor. Türkiye’nin ev sahipliğindeki tatbikatta 15 ülkeden 8 bin personel ile 50 gemi, 4 denizaltı, 32 uçak, 20 helikopter, Aksungur, ANKA ve Bayraktar İHA’ları, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT ve SAS görev timleri, kıyı birlikleri katıldı.

Nefes kesen operasyon

Tatbikat çerçevesinde harekata hazırlık ve kuvvet entegrasyon eğitimleri, fiili silah atışları, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, denizde denetim harekatı, amfibi harekatı, mayın harbi, elektronik harp, kara ve hava kuvvetleri müşterek eğitimler gerçekleştiriliyor. Akdeniz’de Antalya açıklarında gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde helikopterden zorlu bir manevra ile denizaltına malzeme ikmali yapıldı. Daha sonra ise senaryo gereği kaçak malzeme taşıyan bir gemiye SAT komandoları tarafından nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Operasyonda yine senaryo gereği şüpheli şahıslar etkisiz hale getirildi.

Amaç NATO’nun birliğini ve bütünlüğünü göstermek

TCG Sancaktar gemisine saldırı düzenleyen 2 F-16 uçağı, gemiyi çevreleyen 4 firkateyn tarafından hava savunma sistemleri ile uzaklaştırıldı. Tatbikat ile ilgili yerli ve milli üretilen TCG-Sancaktar çok maksatlı amfibi hücum gemisinde bir basın toplantısı düzenleyen Harp Filosu Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, amacın NATO’nun birliğini ve bütünlüğünü göstermek olduğunu söyledi. Tığlı, “Tatbikat tamamen gerçeğe dayalı olmayan, gerçek dünyayla ilişkili olmayan bir senaryoya göre icra edilmektedir. Tatbikatın amacı DA 5. Madde ile ilgili değil aritcle 5 konusunda NATO usullerini, prosedürlerini işletmektir” dedi.

Bir gazetecinin tatbikatta Yunanistan’a ait deniz unsurunun da bulunmasını hatırlatması üzerine Tığlı, “Burada bir yunan gemisi var; Limmos. Bu tatbikatta onları burada görmekten çok mutluyuz. Bence onlar da mutlular Çünkü birbirimizden öğreniyoruz. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bu iyi bir süreç“ diye konuştu.