Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, her ay 15 ton suyun evlere ücretsiz olarak verileceğini söyledi.

Osmaneli Belediyesi mart ayı belediye meclisi toplantısını Belediye Başkanı Bekir Torun’un başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Başkan Torun, vatandaşlara müjdelerini duyurdu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Torun, her ay 15 ton suyun evlere ücretsiz olarak verileceğini müjdesini vererek, "65 yaş üstü vatandaşların Bilecik Devlet Hastanesi’ne ücretsiz gidip dönebileceği düzenlemenin hayata geçirilecek. Bunun yanı sıra, 3 bin sayacın değiştirilmesi gerekliliğinin ortadan kalktığını ve otopark yönetmeliğinin yeni düzenlemelerle çözüme kavuşacak. İçme suyu kısmında zam yapılmadığını ve hanelere daha büyük bir destek sağlanacak" dedi.

Başkan Torun, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılmasıyla Osmaneli’ne 18 milyon TL’lik bir gelir sağlandığını açıkladı. Bu tür destek politikalarına mali durumları el verdiği sürece devam edeceklerini belirtti.

Başkan Torun, Osmaneli’nde otopark yönetmeliği ile ilgili sıkıntıların yeni düzenlemelerle çözüme kavuşturulacağını ve otopark ücretlerinin en kısa zamanda düzeltilmesini hedeflediklerini söyleyerek, "Ülkenin ekonomik durumu ve emekli aylıkları göz önünde bulundurulduğunda, bu tür destek politikalarına devam edecek" dedi.