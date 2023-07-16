15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Bodrum’da bulunan aile otelinde yerli ve yabancı turistlerle kutlandı. Kutlamaya yabancıların da katılması dikkat çekti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bodrum’un en ünlü otellerinden biri olan The Oba Otel’de yerli ve yabancı turistlerle birlikte kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başlayan gösteriler, 7 yıl önce 15 Temmuz’da yaşanan olayların slayt gösterisiyle devam etti. Yerli ve yabancı turistler tarafından büyük bir ilgi gören gecede şiirler okundu marşlar söylendi. 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platform Başkanı Erol Bulut ise 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Yerli turistlerin ise gözleri dolu. Katılımın yoğun olduğu gecede etkinlikler geç saatlere kadar devam etti.