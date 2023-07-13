Balıkesir’in Havran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Yücel Arzen sahne alacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Havran ilçesinde 14 Temmuz’da Mevlid-i Şerif ve Hatim duasının Cami Kebir Camisi’nde okunmasıyla başlayacak. 15 Temmuz günü ise ilk program 12.00’da Havran Şehitliğinde gerçekleştirilecek. Havran Gençlik Merkezinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açılışı yapılacak. Akşam ise 20.15’te Mehteran eşliğinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü yapılacak. Daha sonra Demokrasi Nöbeti Havran Millet Parkı’nda başlayacak. Kuran-ı Kerim Tilaveti sonrasında dualar edilecek. Protokol konuşmalarının ardından Fırat Tanır sahne alarak kahramanlık türküleri seslendirecek. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından Yücel Arzen sahne alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı olarak yayınlanacak konuşmasının ardından 00.13’te Sela okunmasi ve çorba ikramı ile etkinlikler sona erecek.