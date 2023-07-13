Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde ‘15 Temmuz Türkiye Yüzyılı Kahramanları’ adlı etkinlik düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen ‘15 Temmuz Türkiye Yüzyılı Kahramanları’ adlı etkinlik Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa; Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yargıtay Onursal Başsavcısı Hasan Erbil, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar, M. Ensar Yeşilyurt, il protokol üyeleri, akademik ve idari personel ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ile devam eden programda sırası ile PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Vali Yardımcısı Mehmet Okur konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Türkiye Yüzyılının Kahramanlarını, 251 şehidimizi saygıyla, minnetle anıyor Allah’tan rahmet diliyorum”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan konuşmasında şunları aktardı: “Eğer bizler bu darbe girişimini basite alırsak, onu küçümsersek kaybedeceğimiz aşikârdır. Çünkü bu darbe girişimi, maalesef ki 40 yılın çalışması olarak en gizli ve en mahrem bir şekilde ilmek ilmek örülmesi şeklinde geliştirilmiştir. Uyanık olmamız şart. İşte bunun için Pamukkale Üniversitesi olarak bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz 15 Temmuz’u anlama panelinde ‘Türkiye Yüzyılının Kahramanları’nı anlatmak için burada olan çok değerli panelistlerimizi dinleyeceğiz. Konuşulan konuların kayıt altına alınması ve panel kitabını yayınlamamız tarihe not açısından önem arz ediyor. Daha önceki panellerde FETÖ nün dini kavramlarını mikro değişikliklerle nasıl kötüye kullandığını gördük. Özellikle sosyal medya ve yazılı medya üzerinden algılar oluşturarak, bizden gibi görünüp kardeşlik duygularını kardeşine kurşun sıkacak kadar kindarlıklarını birinci panelimizde değerlendirdik. Yaptığımız ikinci panel ise FETÖ terör örgütünün yargı ve yeni yapılanmasında her yolun caiz olduğunu, gizlenme ve takiyeyi nasıl başardıklarını bir kere daha bize gösterdi. Hala çalışmaya nasıl devam ettiklerini, darbe davalarında nasıl hazırlıklı olduklarını suçlamalara verdikleri anormal cevaplarla herkesi şaşırtmaları bu yapılanmanın basit bir teşkilatsal yapılanma olmadığını da açıkça ortaya koymaktadır. Ancak Türk Milleti, devleti ile birlikte daha büyük olduğunu 15 Temmuz’da bu örgüte de göstermiştir.”

“15 Temmuz, bizim gördüğümüz diğer darbelerden farklı olarak, ülkemizi paramparça etme, bayrağımızın dalgalanmayacak olma boyutuna getirme, demokrasimizi ortadan kaldırma ve dış güçlerin ülkemizi yönetimine en ciddi şekilde müdahalesi noktasında bir girişimdir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “15 Temmuz, tarihimizin çok karanlık ve acı bir günüdür ama bununla birlikte aslında milletimizin devletine, bayrağına, vatanına canı pahasına sahip çıktığı bir gündür. 15 Temmuz ile ilgili sayın Rektörümüzün ve Pamukkale Üniversitemizin düzenlemiş olduğu bu etkinlik çok çok kıymetli çünkü bunların unutulmaması gerekiyor. Gelecek nesillere bugünün önemi ve bu önemin aktarılması çok önemli. Ülkemizde Cumhuriyetimizin kuruluşundan da önce başlayan böyle yönetime müdahaleler noktasında maalesef üst seviyede darbe noktasında girişimler olmuştur. Bu noktada yaşadığımız birçok darbe var. Darbeler aslında sadece hükümeti düşürmek değil, o ülkenin demokrasisini aşağıya düşürür, o ülkenin ekonomisini aşağıya düşürür ve ilerlemesini durdurarak enerji kaybetmesine sebep olur. Birlik ve beraberliğin bozulmasına sebep olur. 15 Temmuz, bizim gördüğümüz diğer darbelerden farklı olarak, ülkemizi paramparça etme ve artık bayrağımızın dalgalanmayacak olma boyutuna getirme, demokrasimizi ortadan kaldırma ve dış güçlerin ülkemizi yönetimine en ciddi şekilde müdahalesi noktasında bir girişimdir. En büyük acı, milletimizin imkânları ile devletimizin varlığı olan silahlarla, uçaklarla, tanklarla milletimize döndürülmüş ve milletimizi ve vatandaşlarımızı şehit etmek üzere kullanılmıştır.”

“Bugün el ele, gönül gönüle vererek geleceğin büyük Türkiyesini kurma günüdür.”

Vali Yardımcısı Mehmet Okur gerçekleştirdiği konuşmada şunları ifade etti: “Biliyoruz ki bu aziz milletin her bir ferdinin bedeni vatan toprağı, yüreği birer bayraktır. Yurdumun üstünde tüten en son ocak sönmeden, hangi düşman nasıl bir hileyle, nasıl bir güçle gelirse gelsin başarılı olamayacaktır. 15 Temmuz’u andığımız bugün, her türlü siyasi ideolojik, dini farklılıkları bir tarafa koyarak ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği huzurlu ve müreffeh bir ülkede yaşayabilmesi için, dirliğimizin, birliğimizin kıymetini bilme günüdür. Bugün el ele, gönül gönüle vererek geleceğin büyük Türkiyesini kurma günüdür.”

Açılış konuşmalarının ardından program “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” adlı panel ile devam etti. Panelde; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik Uzmanı Gazi Dr. Abdullah Ağar, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Erdoğan konuşmalarını gerçekleştirdi. Panelin sonunda panelistlere ve panelin moderatörlüğünü üstlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt’a teşekkür belgesi ve çiçek takdimlerini sırası ile Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından yapıldı. Panelistlere hediye takdimlerini ise; Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Yargıtay Onursal Başsavcısı Hasan Erbil tarafından yapıldı.

Gün boyu sürecek anma etkinlikleri çerçevesinde; Teleferik-PAÜ Kınıklı Kampüsü arasında PAÜ Havacılık Topluluğu tarafından ‘15 Temmuz Şehitlere Saygı Duruşu Uçuşları’, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nde ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlit Programı’ ile ikram gerçekleştirildi.

Akşam da devam edecek program dahilinde; 21.00’de kampüs girişinden PAÜ 15 Temmuz büstüne meşale ile kortej yürüyüşü ve devamında PAÜ 15 Temmuz büstü önünde Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit duası ve ardından ikram yapılacak.