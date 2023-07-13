Kütahyalı bir grup öğrenci, Türkiye Gençlik Vakfı Kütahya İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz dolayısıyla Edirne’nin Keşan ilçesindeki kamp programına gönderildi.

TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşkun, yaptığı açıklamada, etkinliklerdeki asıl hedeflerinin gençlere 15 Temmuz’un mahiyetini öğretmek olduğunu dile getirdi.

Coşkun, "TÜGVA olarak, 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarına hatimler göndererek yad etmek istedik. Gençlerimiz önce İstanbul’da şehitlerimizin kabrini ziyaret edecek, daha sonra da Edirne’nin Keşan ilçesindeki kamp programına katılacak. Gençlerimiz burada şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim’i hatmedecek. Bugün 50 erkek öğrencimizi yolcu ediyoruz, inşallah yarın da 50 bayan öğrencimizi yolcu edeceğiz. Bizler için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun" dedi.

Zafer Meydanında düzenlenen uğurlama törenine, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katıldı.

Öğrenciler, sendika Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon’ın duası ile yola çıktı.