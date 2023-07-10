Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda düzenlenen eskrim müsabakaları, 15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası kapsamında düzenlenerek sona erdi.

Afyonkarahisar, 15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası’nın anlam ve önemine uygun bir müsabakaya ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Müsabakalara, Afyonkarahisar’ın genç ve yetenekli eskrimcileri yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmalar boyunca gösterdikleri performanslarla dikkatleri üzerlerine çeken sporcular izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı konuşmada 15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası’nın anlamını vurgulayarak, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Kasapoğlu, sporcuların gösterdiği azim ve başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.