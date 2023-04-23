15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu’nda bayramlaşma programında konuşan Başkan Erol Bulut “Bu seçim Tayyip Erdoğan’la Kılıçdaroğlu arasında bir seçim değil. Bu seçim emperyalistlerle milliler arasında bir seçim" dedi.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu’nda bayram nedeniyle İstanbul’da yaşayan şehit ve gaziler dernek binasında bir araya geldi. Programa katılan vatandaşlara ise çeşitli ikramlar yapıldı. Öte yandan bayramlaşma programına katılan 6 kişi ve 2 basın mensubu yapılan çekiliş çerçevesinde umreye gönderilecek. Programda basın açıklaması yapan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, iktidarın yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti. Başkan Bulut, altılı masanın darbe ve terör siyaseti istediğini dile getirdi.

“Cumhur İttifakı şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı”

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut “Ülkemizde 2016’dan sonra yaşanan olaylara baktığımızda gelişmeler olduğunu gördük. Özellikle bu FETÖ teröristlerinden ordumuz ve polisimizin içindeki bürokrasinin içindeki hainler atıldıkça daha da gürleştiğimizi gördük. 2017’de Suriye’ye Rusya ve Amerika’ya rağmen çok güçlü bir harekette bulunduk. El-Bab ve Afrin’de ki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı’ndan zaferle çıktık. Sonra 2017’de Berat Albayrak doğal gaz aramaya başladı. 2020’de ise doğalgaz bulundu. Dün de Cumhurbaşkanımız ilk özgürlük ateşini yaktı. Togg’ları ve SİHA gemilerini yaptı. Yapılamaz denilen işleri yaptı. Hayal denilen işleri başardı. Biz Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz. Çünkü biz vatanın bekasını seviyoruz. Çünkü Cumhur İttifakı şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Ali Babacan SİHA’yı İHA’yı indirin diyor çünkü PKK’lılara dokunuyor. Biz Cumhur İttifakı’nın yanında duracağız. Darbe ve terör siyasetini PKK başta olmak üzere altılı masa istiyor. Yani bir şekilde size hesap soracağız diyorlar. İktidar olsalar teröristleri ve FETÖ’cüleri çıkaracaklar biz gazileri şehitleri içeri atacaklar. Bu seçim Tayyip Erdoğan’la Kılıçdaroğlu arasında bir seçim değil. Bu seçim emperyalistlerle milliler arasında bir seçim. Adamlar diyorlar ki sizi Suriye’ye Irak’a çevireceğiz. Olmazsa sizi en azından Ukrayna’ya çevireceğiz diyorlar. Size destek vermeyiz diyorlar. Biz millet olarak bunlar 14 Mayıs’ta cevabımızı vereceğiz. Necip milletim gaflete düşmesin diye şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırına bir kez daha aklımızı başımıza alalım, ufak tefek şeylere kanmayalım, hayallere kanmayalım bunların bütün sözleri hayal. Bu millet basiretli ve ferasetli bir millet herkes aklını başına alsın. Yüzde 32 ile gelen SHP’yi HDP verdiği destekten dolayı yüzde 2 ile göndermiş irfan sahibi Anadolu milletine sahibiz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın yeniden en yüksek oyla seçileceğine inanıyoruz”

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan ise “Türkiye bir seçime gidiyor ama bu seçimde ne hikmetse PKK ve emperyalist güçler müdahil olmaya çalışıyor. Bizim milletimizin ferasetine her zaman güveniyoruz. Milletimiz kimin bu vatana hizmet etmek istediğini, kimin bu bayrağı dimdik yukarıda tutmak istediğini kimin bu vatanı böldürmemek için mücadele ettiğini çok iyi görüyor. Kimin de gerek etnik, gerekse mezhebi suni tartışmalarla vatanı böldürmek için çaba sarf ettiğini, bu uğurda emperyalistlerle işbirlikçiliği içerisinde bulunduğunu çok iyi biliyor. Biz 14 Mayıs akşamı milletimizin desteğiyle beraber Cumhurbaşkanımızın yeniden en yüksek oyla seçileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.