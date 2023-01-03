Olay, bugün saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi. Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yolunu şaşırmış bir sokak köpeği gördü. Trafiği yavaşlatan otomobil sürücüsü, motosikletlinin aracından inerek köpeği kenara çekmeye çalışmasını sağladı. Fakat sokak köpeği motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu. Yetkililere bildirilmesi üzerine köprüde güvenlik görevlileri sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı. O anlar otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da yolunu şaşırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren sokak köpeği, güvenlik görevlileri tarafından yoldan alındı. Köpeği köprüde gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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