Nilüfer İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan 15 Temmuz Şehitler Cami Ferhat Can Günaydın Kur’an Kursu, hizmete açıldı.

15 Temmuz Şehitler Cami Ferhat Can Günaydın Kur’an Kursu, dualarla hizmete açıldı. Katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Bursa Valisi Erol Ayyıldız, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi. Vali Ayyıldız’a AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer İlçe Müftüsü Şakir Şahin, hayırsever iş adamı Ercan Günaydın ve protokoldekiler eşlik etti.