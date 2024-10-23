Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit edilen Medet Ekizceli’nin eşi Esra Ekizceli, elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili sevincini dile getirerek, “Fetullah Gülen’in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini isteriz” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimini engellemek için Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmek için yola çıkan iki çocuk babası Medet Ekizceli, açılan ateş sonucu şehit edilmişti. ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ölüm haberini alan şehit eşi Esra Ekizceli, duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Terörist başı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili sevincini dile getiren Esra Ekizceli, terörist başının ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini istedi.

“Fetullah Gülen’in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini isteriz”

Eşinin acısını unutamadığını belirten Esra Ekizceli,“Darbe girişimi haberi geldiğinde eşim ve babam sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde eşim şehit oldu. Bizim için 8 yıl çok acı geçti, kötü günler geçirdik. Ailem ve çocuklarımla birbirimize tutunmaya çalıştık. Fetullah Gülen hainin öldüğünü duyduğumuzda çok mutlu olduk, bizim için düğün, bayram oldu. Şehitlerimizin, gazilerimizin adına da çok mutlu olduk. İnşallah ateşi bol olur. Bu dünyada, bizim elimiz yakasındaydı, öbür dünyada da şehitlerin elleri yakasında olacak, toprak onu kabul ederse Fetullah Gülen’in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini isteriz” dedi.

“Şehit olmayı istiyordu ve kabul oldu”

Eşi ile gurur duyduğunu ifade eden Ekizceli, “Eşim bana, ‘keşke ben de şehit olsam’ derdi. Allah ona şehitliği nasip etti. 15 Temmuz’da sokağa abdestli bir şekilde çıkarak vatanına sahip çıktı. İki günün ardından biz eşimi soğuk hava deposunda bulduk ve o kadar güzel bir naaşı vardı ki hiç bozulmamıştı, gülümsüyordu. Şehit olmayı istiyordu ve kabul oldu” diye konuştu.