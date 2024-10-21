Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü üzerine konuşan şehit Fahrettin Yavuz’un abisi Fuat Yavuz, “Fetullah Gülen Amerika’nın bir numaralı ajanıydı. Yani Türkiye’nin başına koymuş olduğu bir ajandı. Fetullah Gülen bir piyondu. Böyle vahşi bir yaratığı toprak bile kabul etmez. Geberdi gitti. Asıl mücadele bundan sonra başlıyor" dedi.

Fahrettin Yavuz, 15 Temmuz gecesi TRT Harbiye binası önünde darbecilere karşı koyarken şehit olmuştu. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen’in hayatını kaybetmesinin ardından 15 Temmuz gecesi şehit düşen Fahrettin Yavuz’un abisi Fuat Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, kardeşinin 15 Temmuz gecesi Türk bayrağı ve tekbirlerle sokağa çıkıp şehit düştüğünü söyledi. Fetullah Gülen’i toprağın bile kabul etmeyeceğini söyleyen Yavuz, Gülen için Amerika’nın bir numaralı ajanı olduğunu ifade etti.

“15 Temmuz gecesi Türk bayrağı ve tekbirlerle sokağa çıktık”

Fahrettin Yavuz’un abisi Fuat Yavuz, “15 Temmuz’da Fetullahçı Terörist Örgütü bu ülkeyi bölüp parçalamak istedi. Ve çok planları vardı. Her yeri işgal etmek istediler. Biz çok büyük bir badire atlattık. 15 Temmuz bizim için bir varoluş gecesiydi. Allah bizlere güç verdi. İnsanlara ateş ettiler. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Türk bayrağı, tekbirleriyle sokağa çıktık. Biz o gece Harbiye’de şehidimizi verdik. Harbiye’ye nasıl gittiğimizi bilmiyoruz. 3 tane şehidimiz var orada ve kardeşim o gece orada şehit düştü. Bunlar çok büyük bir cani. Teröristte bile biraz yani insaf olur. Bunlarda insanlıktan kalma hiçbir şey yok. Bunlar acımasız, duygusuz insanları öldürmek için bahane arayan bir örgüt” diye konuştu.

“Bunlar geberdi gitti, asıl mücadele bundan sonra başlıyor”

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili konuşan Yavuz, “Ona öldü demeyelim de geberdi diyelim ahlaksız terörist. İnsanlar ölür, bunlar geberdiler. Bunların ateşi bol olsun. Şimdi ben inanıyorum ki onları toprak bile kabul etmeyecek. Böyle vahşi bir yaratığı toprak bile kabul etmez. Bunlar geberdi gittiler. Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Fetullah Gülen bir piyondu. CIA ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’ni bölüp başa geçmek için için başa getirilen biriydi. Dini kullanarak insanları kandırdı. Bu örgüt 15 Temmuz’da başarılı olsaydı da inanın çok büyük şeyler olacaktı. Bu ülkeyi tamamen bölüp parçalayacaklardı. Ondan sonra da Amerika istediği gibi yönetecekti. Cumhurbaşkanımız 22 senedir ülkenin başında Allah da başımızdan eksik etmesin. O geldikten sonra artık diş geçiremiyorlar. Onlar ne diyorsa biz aksini iddia ediyoruz. Ve başarılı olamadıkları için şu an CIA de bitmiş vaziyette. Amerika’da bitmiş vaziyette” ifadelerini kullandı.

“Fetullah Gülen Amerika’nın bir numaralı ajanıydı”

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Amerika’nın ajanı olduğunu söyleyen Yavuz, “Fetullah Gülen Amerika’nın bir numaralı ajanıydı. Yani Türkiye’nin başına koymuş olduğu bir ajandı. Fetullah Gülen 15 Temmuz’da başarılı olabilseydi CIA bu işi tamamen ele alacaktı ve Fetullah Gülen yönetmeyecekti bizi. CIA bu işi tamamen ele alacaktı. Yine CIA yöneticisi yönetecekti. Yine Amerika yönetecekti bizi. Amerika’nın bir numaralı uşağı Fetullah Gülen” dedi.