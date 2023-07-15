15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit düşen Din Görevlisi Mustafa Yaman memleketi Bartın’da anıldı.

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi Askeri Lojmanları Mescidinde imam olarak görev yaparken şehit olan din görevlisi Mustafa Yaman için, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi Çubuklu Köyü’nde anma programı düzenlendi.

Programa Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Garnizon Komutanı Dz.Kd.Alb.Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve şehit Yaman’ın ailesi katıldı.

Şehit Yaman’ın kabri başında edilen duaların ardından köy camiinde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.