Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, devletin silahını millete doğrultan hainlerin yenilgiye uğratıldığı 15 Temmuz’da Şehit olan Polis Memuru Turgut Solak’ın ailesini ziyaret etti.

Vali Şıldak; Garnizon ve 9.Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Yıldız ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın da bulunduğu ziyarette ilk olarak Şehidin Altıeylül İlçesi Ovabayındır Mahallesindeki kabrini ziyaret etti.

Daha sonra Şehit Turgut Solak’ın Ovabayındır Mahallesindeki ailesini ziyaret eden Vali Şıldak, “Devlet ve millet olarak gösterdiğimiz birlik ve beraberlikle hainlere teslim olmadık. Bu hain girişimde gösterdikleri kahramanlıkla canlarını düşünmeden feda eden Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Onların emanetleri olan ailelerimizin her zaman yanındayız. 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız" şeklinde konuştu.