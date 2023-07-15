Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığını hedef alan menfur saldırısında şehit edilen Şehitler Cami İmam Hatibi Mustafa Yaman, Bartın’daki kabri başında anıldı.

Bartın’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında hain darbe girişimi sırasında yapılan saldırıda şehit edilen Şehitler Cami İmam Hatibi Mustafa Yaman’ın ailesi ziyaret edildi. Bartın’ın Kumluca Beldesi’ndeki program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. Daha sonra belde mezarlığına geçen kalabalık, Şehit Mustafa Yaman’ın kabrine güller bıraktı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı ortaya konulan şanlı direnişe dikkat çeken Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “O karanlık gecede milletimiz bir ve beraber olarak işgalcilere geçit vermemiş, ülkemizi kutlu bir zafere eriştirmiştir” dedi.

Rektör Uzun, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gecede hayatının baharında yürekli gençlerimizden, bastonuna yaslanarak hainlerin üzerine yürüyen büyüklerimize kadar bu vatanın öz evlatları büyük bir mücadele vermişlerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devlet ve millet omuz omuza vererek işgalcilere dur demiştir. Bu mücadeleye katılan kahramanlarımız hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygularla Bartınlı Şehidimiz Mustafa Yaman’ın da aralarında olduğu aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizden ahirete irtihal edenlere Allah’tan mağfiret ve hayatta olanlara da sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Gelebilecek tüm tehlikelere karşı dimdik durabilmek için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” diye konuştu.