Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği “Şehit Ferhat Koç İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı” açılış töreni gerçekleştirildi. Laboratuvara AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği 2009 mezunu 15 Temmuz Şehidi Ferhat Koç’un ismi verildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği “Şehit Ferhat Koç İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı” açılış töreni gerçekleştirildi. Laboratuvara AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği 2009 mezunu 15 Temmuz Şehidi Ferhat Koç’un ismi verildi.

Törene AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Erol, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Rıdvan Ünal ve Dr. Öğretim Üyesi Yelda Akçin Ergün, Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Mutlu, Şehit Ferhat Koç’un Annesi Nejla Koç, Babası Mustafa Koç ile öğretim elemanları katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende ilk konuşmayı yapan AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, Şehit Ferhat Koç’un Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Otomotiv Anabilim dalından mezun olduğunu söyledi. Eğitimciler olarak tüm öğrencilere eşit olduklarını ifade eden Bayrakçeken, “Bazı öğrenciler efendilikleri saygılı olmaları, bilgi ve becerileri, başarıları ile öne çıkmaktadır. Şehidimiz, evladımız Ferhat Koç da bu öğrencilerden bir tanesiydi. Mezun olan meslektaşlarımızın Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayisi gibi ülkemizin güzide kuruluşlarında görev yapmaları bizleri ayrıca gururlandırmakta halen öğrenci olanlara da yol göstermektedir. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ile aramızdan ayrılan Şehit Ferhat Koç makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaşmış olup otomotiv laboratuvarında adı ve kişiliği ile bu vatan için yaptıkları yaşayacak; bu laboratuvarı kullanan tüm öğrencilerimize önder olacak ve hepimizin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır” diye konuştu.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Mutlu ise Şehit Ferhat Koç ile olan anısını anlatarak, “Şehidimiz yumuşak huylu, ağırbaşlı, derste gayretli, sıcak kanlı, güler yüzlü ve çok sevecen bir öğrencimizdi” dedi.