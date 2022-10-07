Muş’ta, polislerin kendi aralarında topladığı bağışlarla 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Muş’ta, polislerin kendi aralarında topladığı bağışlarla 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, 15 Temmuz 2016 yılında Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hain darbe girişimi sonucu şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan adına kütüphane kurulması fikrini polisler ve İl Milli Eğitim müdürlüğü ile paylaştı. Alınan kararla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları aralarında topladıkları parayla merkezdeki Muş Fen Lisesi’nde şehidin adına kütüphane kuruldu. Şehidin adının verildiği kütüphanenin açılışı Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Kaloğlu ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi gezen Vali Gündüzöz, öğrencilerle sohbet etti. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de verdiği yer çerçevesinde güzel bir kütüphane oluşturulduğunu söyledi. Mevcut kütüphanenin emniyet mensuplarının kendi ceplerinden verdiği katkılarla 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan’ın adına yeniden düzenlendiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Kütüphanenin açılışını yapıp hep beraber gezdik. Bu tabi yapılış düşüncesi, felsefesi açısından son derece önemli. Çünkü şehidimizin şehit olduğu tarihte meslek mensubu olmayan ve daha sonra mesleğe giren emniyet mensuplarının kendi maaşlarından verdikleri, bağışladıkları paralarla finanse edildi. Bu açıdan da daha değerli. Tabi okumak son derece önemli. Burada pırıl pırıl gençlerimizi gördük. Hepsi geleceğe güvenle bakıyorlar” dedi.

“En büyük değerimiz gençler”

En büyük değerin gençler olduğunu belirten Vali Gündüzöz, “Muş’ta da öyle, Türkiye’de de öyle. Muş’ta daha da önemli. Çünkü Türkiye’nin en genç nüfuslu ilk 5 ilinden biriyiz. Bazen 3’üncü sıraya oturuyoruz, bazen 4’e iniyoruz. Dolayısıyla bu kadar gencin olduğu yerde eğitim en önemli faaliyet alanımız. Okumak çok önemli, her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmak için. Onun için ben bu imkanı bize veren, bu hayrı yapan herkese teşekkür ediyorum. Başta kıymetli milli eğitim camiası olmak üzere bu yılki eğitim öğretim döneminde onlara bol enerji diliyorum. Sevgili yavrularımıza, gençlerimize de zihin açıklığı diliyorum. Emniyet mensuplarımızın da Allah ayaklarına taş değdirmesin. Böyle güzel bir hizmetten dolayı hayırlarını Allah’u Teala kabul etsin diyorum” diye konuştu.