Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında, Özel Harekat şube müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Aytekin Kuru, memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri tarafından uçaklarla bombalı saldırıda şehit edilen polis memuru Aytekin Kuru, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve teşkilatının katılımıyla Kozan’daki Pekmezci Mahallesi’nde bulunan kabri başında anıldı. Şehit babası Süleyman Kuru acılarının dün gibi taze olduğunu ifade ederek, tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

Şehit ailesinin evindeki Kur’an tilavetinin ardından 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp ziyaret edilerek, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için temennilerde bulunuldu.