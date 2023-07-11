Şehitkamil Belediyesinin yapımına kısa süre önce başladığı 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi tamamlandı. Hastane bölgesinde yaşanan otopark ve ticari alan problemini çözen projeyi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde yerinde inceledi.

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi karşısına yapılan 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi’ni; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler gezerek inceledi. 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi’nin toplam 11 bin 200 metrekare arsa üzerine 2 katlı inşa edildiğini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının 19 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu bilgisini verdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kompleks içerisinde, 27 adet dükkan, 920 araçlık kapalı otopark, elektrikli araç şarj istasyonu ve engelli otopark alanları bulunduğu bilgisini paylaştı. Başkan Fadıloğlu, kompleksin önümüzdeki günlerde halkın kullanımına sunulacağını ifade etti.

"Doğru planlama, kaliteli hizmet, kaliteli malzeme ve doğru vizyon"

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Tam bir ekip çalışması, kurumlar arası iş birliği. Biz Rıdvan Başkanımız, Murat Başkanımızla hep birlikte buraya geldik. Hastaneye ulaşılabilirliği sağlayacak yeni bir bakış açısına ihtiyacımız vardı. Sağlıklı şehir Gaziantep diyoruz. Bölgenin sağlık merkeziyiz. Biraz önce de vatandaşlarımız, hemşehrimizle konuştuk. Bölgeden çok fazla gelen, sağlık hizmeti almak isteyen kardeşlerimiz var. Bu şehrin en temel sorunu da park otopark. O yüzden park otoparkın önce doğru planlanması gerekiyordu. Şehitkamil Belediyemiz her zaman şehir planlamasında; doğru planlama, kaliteli hizmet, kaliteli malzeme ve doğru vizyonlu hareket eder. Bugün bunun bir örneğini görüyoruz. Bu mevcut yapı olmadığı sürece bu keşmekeş, bu kör düğüm devam ederdi. Şimdi inşallah açıldığı zaman ferah, Gaziantep’e yakışır, Gaziantep’in sağlık hizmetlerine yakışır, Gaziantep’in belediyeciliğine yakışır bir yer olarak hizmet verecek. Çünkü Türkiye Yüzyılı, yerel kalkınma dediğimiz şey, Cumhurbaşkanımızın 94 yılında temelini attığı, onun baş mimarı olduğu yerel yönetim anlayışını bugün Gaziantep’te biz ete kemiğe büründüren bir anlayışla çalışıyoruz. Ben, Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ekibe çok teşekkür ediyorum. İnşallah açıldığı zaman buradaki otopark ihtiyacı giderilecek ve vatandaş memnun olacak. Biz bunları niye yapıyoruz? Mutlu şehir, vatandaş memnuniyetinin olduğu sağlıklı şehir, akıllı şehir, yeşil şehir. Bu hedefle ulaşmak için de bu planlama ve bunun sonucunu almamız gerekiyordu. Hakikaten içim çok rahat, çok güzel bir iş çıktı. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Hocama, verdiği izinler için çok teşekkür ediyorum. O yurdun yapılması, yolun açılması, yaklaşık 3 yıldan beri bu noktaya gelmek için ekip olarak büyük gayret gösterdik. Artık son noktasındayız, şehrimize hayırlı olsun. Çok güzel bir söz var. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. İnsanların bir nefes sıhhatini almaya geldiği yerde mutlu dönmeleri, huzurlu dönmeleri ve arkasından da bize dua etmelerini bekliyoruz” dedi.

"Hazır olarak teslim etmiş oluyoruz"

Esas maksat millete hizmet etmek olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde yapmış olduğumuz planlama neticesinde üniversitenin polikliniklerinin karşısında vatandaşımızın çok fazla otopark ihtiyacı olduğu tespit edilmişti. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız planlamada bu bölgede hem öğrencilerin barınabilmesi açısından yurtlara ihtiyaç vardı. Özel yurtların planlanması adına bir bölgeyi komple yurt alanı olarak planladık. Şu anda içerisinde bulunduğumuz alan 11 bin metrekare arsa, otopark olarak planlandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, hakikaten yoğun hasta sirkülasyonu olan bir yer. Burada, gelen vatandaşlarımızın rahat park yapabilmelerini sağlamak adına daha önceden yapmış olduğumuz planlama neticesinde mülkiyeti de ½’si Büyükşehir Belediyesine, ½’si Şehitkamil Belediyesine ait olan buradaki bu planı hayata geçirdik, bitirdik. Şu anda bundan sonraki noktada da genelde zaten ağırlıklı olarak yönetmelik çerçevesinde otoparklar büyükşehrin uhdesindedir. Büyükşehir Belediyemize burayı hazır olarak teslim etmiş oluyoruz. Esas olan millete hizmet edebilmek. Vatandaşımızın burada rahat bir şekilde ihtiyaçlarını görebilmek, aynı zamanda ön tarafındaki yapılan dükkanlarla da vatandaşın ihtiyaçlarını karşılanması söz konusu olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Verdikleri destekler için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu