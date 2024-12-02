İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Otogarı’nda kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygulamada iki firmanın otobüslerindeki lastiklerin aşındığı için görüldü. İki otobüs şoförüne toplam 1380 lira cezai işlem uygulandı.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 15 Temmuz Otogarı’nda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

2 otobüsü şoförüne cezai işlem uygulandı

Polis ekiplerin yaptığı uygulamada Ali Osman Ulusoy ve Metro şirketlerine ait iki yolcu otobüsünün şoförlerine; "Karayolları Trafik Kanunu Madde 30/1-A’dan Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve tuzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan" toplamda 1380 lira cezai işlem uygulandı.

“Bunlar bizim ve yolcularımızın güvenli yolculuk yapması için yapılan uygulamadır”

Otobüs şoförü Kamil Ok, “Bu uygulama devlet tarafından alınan doğru bir uygulama. Denetmelerin yapılması gayet iyi. Bunlar bizim ve yolcularımızın güvenli yolculuk yapması için yapılan uygulamadır. Biz İzmir’den gelip Edirne’ye devam ediyoruz” dedi.

“Uygulamaların daha detaylı olması gerektiğini düşünüyorum”

Otobüs şoförü Nazmi Yıldırım ise, “Yolculuk Hatay’a. uygulamalar olması gereken uygulamalardır. Kış lastiği bu şartlarda olmazsa olmaz. Uygulamaların daha detaylı olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.