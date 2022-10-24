Mersin merkez İlçe Mezitli 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu , Silifke Aziz Sancar Bilim Okulu gezisi düzenledi.

Mersin merkez İlçe Mezitli 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu , Silifke Aziz Sancar Bilim Okulu gezisi düzenledi.

15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Müdürü Celalettin Akdoğan ve Müdür Yardımcısı Ali Sınar'ın eşlik ettiği 5.sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan kafile , Silifke Aziz Sancar Bilim Okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok , Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ve Bilim Okulu Sorumlusu Aslı yeşil tarafından karşılanan öğrenciler , gezerek , yaşayarak ve deneyerek öğrenme fırsatı buldular.