15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla’nın Marmaris ilçesinde FETÖ tarafından yapılan darbe girişimine karşı halkı demokrasi nöbetine davet ettiği için ayrı bir önemi olan ilçe de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle programlar düzenlendi.

15 Temmuz ruhuyla Marmarisliler Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı’ndan Atatürk Meydanı’na kadar yürüyerek ilk gün gibi yine tek yürek oldu. Mehter takımının önderliğinde başlayan yürüyüşte Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Harp Filo Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AK Parti Muğla milletvekilleri ve il başkanları ile il, ilçe protokolü ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Meydanı’na ulaştı. Meydanda Aksaz Deniz Üs bandosunun eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliklerde 15 Temmuz Şehitlerinden Komiser Gülşah Güler’in abisi Reşit Güler, Polis Memuru Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, annesi Bahar Güzel Eker onur konuğu olarak katılım sağladı. Etkinliklerde Kuran’ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından yapılan dua ile devam etti. Etkinliklerde öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudular, korolar şarkılar ve türküler söyledi. Protokol üyeleri tarafından konuşmalar yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü mesajı, barkovizyondan verildi, Halka seslenişi canlı olarak izletildi.

"Demokrasinin adımları Marmaris’te atılmaya başlandı"

Muğla Valisi Orhan Tavlı yaptığı konuşmada şehitler ve gazilere duyduğu minneti belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin birliği ve bütünlüğü sayesinde fırsat verilmediğini belirtti. Tavlı konuşmasında "Demokrasimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve milli irademize yönelik FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletimiz vatan aşkıyla meydanları doldurarak canları pahasına mücadele etmiştir. Bu mücadele Marmaris’ten başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tüm Türkiye genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tek yürek olmuş; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinde kenetlenmiş ve hain darbe girişimi bir demokrasi zaferine dönüşmüştür. Ülkemiz tarihi boyunca pek çok saldırıya ve pek çok tuzağa maruz kalmıştır. 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi olmayıp, arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde bambaşka durum ve olayların yaşanacağı tarihi bir kırılma noktasıdır. Bugün geldiğimiz bu noktada, her geçen gün gelişiyor, milli birlik ve beraberliğimizi her türlü saldırıya rağmen en güçlü şekilde koruyor, bağımsızlık anlayışından ve milli ve manevi değerlerinden taviz vermeden hızla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak için attığınız her adımda, döktüğünüz her damla terde, geliştirdiğiniz her üründe devletimizin tüm imkânlarıyla milletimizin yayındayız, inşallah Türkiye Yüzyıl’ını da birlikte inşa edeceğiz" sözlerine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dahilinde düzenlenen bayrak koşusunun sonunda sporcular bayrağı Orhan Tavlı’ya teslim etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı gemiler ışıklarla süslenmiş olarak deniz üzerinde beklerken Marmaris Su Sporları Merkezi deniz üzerinde meşaleler ile gösteriler yaptı. Mehter takımının da sahne aldığı anma programı, saat 00.13’te camilerden okunan sela ile son buldu.