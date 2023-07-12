Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıl dönümünde şehitleri düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıl dönümünde ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilecek ekinliklerin İstanbul’daki en önemli merkezlerinden birisi ise Beyoğlu olacak. Beyoğlu Belediyesi, gün boyu düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini anacak. 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları" sergisi, Taksim Camii’nde 15 Temmuz şehitleri mevlit programı, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları 3x3 Basketbol Turnuvası" ve Galata Kulesi’nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz gecesi ve sonrasında “hür tefekkürün kaleleri” olan dergilerin kapaklarına ve sayfalarına taşınan materyaller, “Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları" sergisinde vatandaşlarla buluşacak. Dünya Dergiler Birliği ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan serginin açılışı, 14 Temmuz Cuma günü saat 11.30’da Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek.

15 Temmuz iehitleri için 14 Temmuz Cuma günü Taksim Camii’nde mevlit programı düzenlenecek. Cuma namazına müteakiben gerçekleştirilecek programda 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edilecek. Programın ardından Taksim Camii bahçesine kurulan stantlarda şehitlerin hayrına katılımcılara ikramlarda bulunulacak.

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde “Türkiye Yüzyılının Kahramanları 3x3 Basketbol Turnuvası” düzenlenecek. 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Parkı Basketbol Sahası’nda gerçekleşecek turnuvada gençler, 15 Temmuz şehitlerinin anısına kıyasıya mücadele edecek. Turnuvada şampiyonluğa ulaşacak olan takımın genç sporcularına Vialand Tema Park ödülü verilecek.

15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi’nde de 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. 14 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30’da başlayacak ışıklı gösteride, tarihi Galata Kulesi’ne Türk bayrağı, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin videolar ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtılacak.