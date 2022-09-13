15 Temmuz kalkışması sırasında vatan savunması için cansiperane çatışmaya girdiği komutanlarınca ifade edilen ve geçen yıl korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden Denizlili Astsubayın ismi, görev yaptığı Ankara Merkez Komutanlığı’nda bir parka verildi.

15 Temmuz kalkışması sırasında vatan savunması için cansiperane çatışmaya girdiği komutanlarınca ifade edilen ve geçen yıl korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden Denizlili Astsubayın ismi, görev yaptığı Ankara Merkez Komutanlığı’nda bir parka verildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi’nde doğup büyüyen ve geçen yıl korona virüse yakalanarak 54 yaşında hayatını kaybeden Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir’in ismi görev yaptığı Ankara Merkez Komutanlığı’nda bir parka verildi. Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir Parkı’nın açılışı nedeniyle merkez komutanlığında bir tören düzenlendi. Törene Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha, İsmail Özdemir’in silah arkadaşları ve ailesi katıldı. Yapılan konuşmanın ardından parkın açılış kurdelesini merhum Astsubay İsmail Özdemir’in eşi Leman Özdemir, kardeşleri Muhammet Özdemir ve Halil İbrahim Özdemir, kızı Senay Özdemir ile kendisi gibi asker olan ve Ankara Merkez Komutanlığı Jandarma Özel Harekatta görev yapan oğlu Uzman Çavuş Berkay Özdemir birlikte kesti.

15 Temmuz doğumlu Özdemir, darbede çatıştığı ortaya çıktı

İsmail Özdemir’in Ankara Merkez Komutanlığı’nın yanı sıra, Diyarbakır, Şanlıurfa, Çorlu ve Balıkesir ile yurt dışında Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde de görev yaptığı öğrenildi. 15 Temmuz 1967 doğumlu olan merhum astsubay İsmail Özdemir’in, 15 Temmuz kalkışması sırasında vatan savunması için cansiperane çatışmaya girdiği komutanlarınca ifade edildi.