15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vücuduna 5 merminin isabet etmesi neticesinde yaralanan ve aylarca tedavi gören emekli polis memuru Remzi Baş, Kastamonu’da hayatını kaybetti.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vücuduna 5 merminin isabet etmesi neticesinde yaralanan ve aylarca tedavi gören emekli polis memuru Remzi Baş, Kastamonu’da hayatını kaybetti.

FETÖ silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru Remzi Baş helikopterlerden ateş açılması neticesinde yaralanmıştı. Aylarca tedavi gören ve gazi unvanını alan Baş, dün Kastamonu’nun Tosya ilçesi Bayat köyüne giderek annesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Baş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

59 yaşında hayatını kaybeden Baş’ın cenazesinin Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.