15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayarak, Müslümanlara Filistin için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesi’ne bombalı saldırısı sonucu 500 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepkiler sürerken, 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut Eyüpsultan Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından İsrail’i kınadığını belirterek basın açıklaması yaptı.

“Gazze’deki kardeşlerimizin dertleri bizim dertlerimizdir”

Gazze’de Müslümanlar’ın katledildiğini söyleyen 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, “Bugün Cuma. Aslında Cuma Müslümanların bayramı. Bugün Eyüpsultan Camii’ndeyiz ama yüreğimiz buruk. Çünkü zalimler Gazze’de Müslümanları katlediyor, dünya da bu zulmü izliyor. Özellikle Amerika ve Hristiyanlar bir araya gelip Yahudilerin arkasına dizilmişler. Bir avuç Gazzeli Müslümanı yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Müslümanları da uyarmak istiyorum. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Orada kan ve din kardeşlerimiz topluca katledilirken, biz hiç bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Gazze’deki kardeşlerimizin dertleri bizim dertlerimizdir. Bizim yüreğimiz onlarla beraber atıyor. Cumhurbaşkanımız bize ne zaman yürüyün derse biz zırhımızı kefen olarak kefenlerimizi de zırh olarak giyip yürürüz. Allah bize yeter. Biz Allah bir diye yürüdüğümüz zaman ne atom bombaları ne de nükleer bombaları kalır ellerinde. Yeter ki Müslümanlar Gazze için bir araya gelsinler, yeter ki Allah-u Ekber diyelim. Peygamberimiz tek başına çıktı. Hz. Ömer nasıl oraları aldıysa, Selahaddin Eyyubi dedemiz nasıl aldıysa, Abdülhamid dedem oraları tapusuna nasıl geçirdiyse biz yine kutsal topraklarımızı, Mescid-i Aksa’yı Türk milletinin ayağı kalkmasıyla Yahudilerin elinden alacağız. Buradan o Yahudileri o kan emicileri bir kez daha uyarıyorum. Bu millet sabırlı bir millettir ama ayağa kalktığımızda önümüzde ne Amerika’sı ne Rusya’sı ne de bir avuç İsrail’i durabilir. Hepsini lanetliyorum. Müslümanlara da yeter artık ayağa kalkın yürüyelim diyorum. Bir olalım, birlik olalım, Gazze için yürüyelim diyorum” ifadelerini kullandı.