15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 21. Olağanüstü Kurultay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "Türkiye’yi seçimden, rakibinden ve milletten korkan bir cunta yönetmektedir" sözlerine tepki göstermiş ve suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Gündüz’ün avukatının CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hem basına yönelik açıklamasında hem de 6 Nisan’daki olağanüstü kurultaydaki konuşmasında cumhurbaşkanına yönelik ‘Cunta başkanına dönüşmüştür, cuntacı başkan’ şeklindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.