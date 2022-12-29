15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir otobüs firmasının şoförü ve muavini yolcuyu öldüresiye dövdü. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir otobüs firmasının şoförü ve muavini yolcuyu öldüresiye dövdü. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otobüs firmasının şoförü ve muavini, henüz bilinmeyen bir nedenle bir yolcuyla kavga etmeye başladı. Sinirlerin yükselmesiyle tartışma giderek büyüyünce otobüs firmasının şoförü ve muavini, yolcuyu öldüresiye dövdü. Diğer yolcular, kavgayı güçlükle ayırırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şoförle yolcu arasında tartışma olduğu muavinin ise sinirlerinin gerilmesiyle yolcuyu tekme tokat dövdüğü görüldü.