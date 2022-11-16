İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, otobüslere yönelik takograf, emniyet kemeri, lastik ve evrak denetimi gerçekleştirildi. Denetimde konuşan otobüs şoförü Özgür Arslan, “İstirahatler çok önemli. Şoför istirahat edemediğinde yollarda kazalar oluyor” dedi.

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, otobüslere yönelik takograf, emniyet kemeri, lastik ve evrak denetimi gerçekleştirildi. Denetimde konuşan otobüs şoförü Özgür Arslan, “İstirahatler çok önemli. Şoför istirahat edemediğinde yollarda kazalar oluyor” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan çıkış yapan, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek durdurulan otobüslerin evrakları kontrol edildi. Yolculara, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan emniyet kemeri bilgilendirme filmi izletilerek broşürler dağıtıldı.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla otobüslerin yaptığı hızı, şoförlerin sürüş süresini, haftalık tatillerini kaydeden takograflar kontrol edildi. Şoförlerin, başka sürücülerin sürüş kartlarını kullanıp kullanmadığı da denetlendi. Takografların teknik çıktısı alınarak, kalibrasyonun uygun olup olmadığına bakıldı. Ekipler, otobüslerin lastik diş derinliklerini ve genel durumunu kontrol etti.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İl Müdürlüğü personeli, takografların periyodik muayenesine baktı. Trafik yönünden araçlarında bir eksiklik olmayan sürücüler, otogardan çıkarak yollarına devam etti.

Denetimde konuşan Otobüs Şoförü Özgür Arslan, “İstirahatler çok önemli. Şoför istirahat edemediğinde yollarda kazalar oluyor. O yüzden takografların ölçülmesi çok uygun bir uygulama. 4 saat araç kullandıktan sonra istirahat etmesi gerekiyor. Bu durum takografta da belli oluyor. 4 saat araba kullandıktan sonra diğer şoförümüz uyanıp koltuğa o geçiyor. Tekrar ben yatıyorum. 4 saat kullandıktan sonra ben koltuğa geçiyorum” diye konuştu.