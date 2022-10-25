İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şüpheli şahıs arama yapma bahanesiyle bir kişinin cep telefonunu çaldı. Şahsın cep telefonunu alıp kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şüpheli şahıs arama yapma bahanesiyle bir kişinin cep telefonunu çaldı. Şahsın cep telefonunu alıp kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında 15 Ekim 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İlter, babasını yolcu etmek için otogara geldi. İlter daha sonra valizleri otobüse yüklemek istediği sırada bir kişiyle tanışıp konuşmaya başladı. Görüşmenin ardından otogar içerisinde bulunan oturma salonunda beklediği sırada, şahıs yanına tekrardan gelip sohbet etmeye başladı. Bu esnada şüpheli kişi annesini arama bahanesiyle Abdullah İlter’in telefonu aldı. Şahıs telefonu aldıktan kısa bir süre sonra yürümeye başlayıp oradan uzaklaştı. Durumu fark eden telefon sahibi peşinden gitti ancak şahıs gözden kaybolup 11 bin lira değerindeki telefonu çalıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

“Benim canımı yaktı başkası yanmasın”

Yaşadığı olayın üzücü bir durum olduğunu ifade Abdullah İlter, “Otogar’da babamı yolcu etmeye gittiğimde şahıs oradaydı. Yolcusu varmış gibi bekliyordu ben senin toprağınım dedi. Babam abdest alıp namaz kılacağını söyledi. Babamın eşyalarını beklemesin diye otobüse yükledim. Valiz yerleştirdiğim sırada şahıs beklediği esnada konuşmamız muhabbetimiz oldu. Yazıhanenin üst katında bekleme yeri vardı yukarıya çıktım arkamdan geldi. Bir süre sohbet edip konuştuk. Aradan kısa bir süre sonra yolcusunun geç kaldığını söyledim. Şahıs da bana annesinin yemek yemeğe gittiğini ve telefonun şarjda kaldığını söyledi. Telefonumu şarjdan almayım annem lafa dalmıştır telefonunu bana ver arayım annem gelsin dedi geç kalmasın diye. İnsanlık hali o an art niyet düşünemiyorsun telefonu verdim konuşma yaptı kapıya doğru gitti. Ben de arkasından gittim ama yakalayamadım telefonun piyasası 11 bin lira, savcılığa şikayette bulundum, adamın yakalanmasını istiyorum ”şeklinde konuştu.