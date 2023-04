Eskişehir’de yaşayan yaşlı bir vatandaş yaklaşık 15 senedir düzenli olarak parklardaki kuşların karnını doyuruyor.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki Yediler Parkı’nda etrafında onlarca kuş toplanan yaşlı bir vatandaş, yanındaki 4 poşet dolusu ekmekle kuşları doyurdu. Yaklaşık 15 senedir her gün kuşları beslemeye çalıştığını söyleyen Ömer Karakaya, kuşların karnını doyurmak için sürekli Erenköy Mahallesi’nden Hamamyolu Caddesi’ne geldiğini ifade etti. Kuşları beslemek için dışarıya asılan torbalardaki ekmekleri toplayan emekli vatandaş, kuru olan ekmekleri ıslatarak kuşların yiyebileceği hale getiriyor. Diğer parklardaki kuşları da beslemeye çalıştığını belirten Karakaya, görenlerin takdirini topladı.

“Yaklaşık 15 senedir her gün kuşları beslerim”

Eskişehir’de yaşayan emekli vatandaş Ömer Karakaya, yaklaşık 15 senedir her gün parklardaki kuşları beslemeye çalıştığını ifade etti. Kuşları çok sevdiğini aktaran Karakaya, “Yaklaşık 15 senedir her gün kuşları beslerim, onları çok seviyorum. Bunlar savaşta Peygamberi kurtardılar. Benim bir rahatsızlığım var, onun için hava yağmurlu olunca gelemiyorum. Onun dışında dışarıya asılan ekmekleri toplarım ve burada kuşlara veririm. Erenköy mahallesinden geliyorum. İşimin olmadığı her gün onlara bakmaya çalışıyorum. Ayırt etmeden tüm kuşları beslerim. Biraz evvel yukarı parktaki kuşları doyurdum, şimdi bunları besliyorum. Yiyemedikleri için kuru olan ekmekleri ayırıyorum ve ıslatıyorum. Başka parklardaki kuşlara da bakıyorum, elimden geldiğince hepsine yetişmeye çalışıyorum” dedi.