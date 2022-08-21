Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 15.’si başlıyor. Etkinliğin tanıtımı, Tepebaşı Belediyesi’nin nostaljik otobüsü ile yapılıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 15.’si başlıyor. Etkinliğin tanıtımı, Tepebaşı Belediyesi’nin nostaljik otobüsü ile yapılıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 15’incisi, 5-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi yine birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan sempozyum bu yıl da sanat etkinlikleri, sergiler, sanatçı sunumları, torna yarışmaları ile geçecek. Öte yandan el emeği ürünler satış noktaları, çocuk oyun parkı, yemek yarışmaları, konserler ve çocuk atölyeleri de Eskişehirlilere sanat dolu günler yaşatılacak. Sempozyumda ayrıca Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü de kutlanacak. Sempozyum çevresinde bugüne kadar 132 yerli ve yabancı sanatçının elinden çıkan 200’e yakın eser, Eskişehir’e eşsiz bir güzellik katıyor.

5 ülkeden 8 sanatçı

15’inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Romanya (Delia Maxim), Küba (Martha Jimenez), İtalya (Massimo Pistone), Güney Kore (Kim Yong Moon) ülkelerinden sanatçıların katılımı ile düzenleniyor. Sempozyuma ülkemiz adına katılan sanatçılar ise İbrahim Vefa İrdelp, Pınar Baklan, Necati Seydi Ferahoğlu ve Kaan Canduran yer alıyor.

Nostaljik otobüs 15’inci sempozyumu tanıtıyor

Tepebaşı Belediyesi, 15’inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun tanıtımını, nostaljik otobüsü ile yapıyor. Kent merkezini gezen otobüsten, etkinlik ile ilgili bilgiler marşlar eşliğinde anons ediliyor. Eskişehirliler de otobüse yoğun ilgi gösterirken, sanata verdiği değer için Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Kurtuluşun 100’üncü yılında Kıraç Eskişehirliler ile buluşacak

Anonslar ile tüm Eskişehir halkı 1 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de sevilen sanatçı Kıraç’ın yapacağı konsere davet ediliyor. Cumhuriyet Meydanı’nda (Anıt Park yanı) gerçekleşecek konser ile 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurutuluşunun 100’üncü yılı da kutlanacak.

“Halkın sempozyumu”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da 15’inci kez düzenlenecek etkinliği kent halkının benimsediğini vurgularken, “Pişmiş toprak, Eskişehir’in Tepebaşı bölgesinde, Cumhuriyet döneminden bu yana en önemli sanayi kolu olarak dikkat çekiyor. Artık gelenek haline gelen bu sempozyumla pişmiş toprağı sektörel, sanatsal ve bilimsel olarak ele almakla, bir ‘kent kültürünü’ yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz. Pek çok parka yerleştirilen özgün heykeller, bölgeye karakteristik bir özellik katıyor. Tarihte, kentteki ilk tuğla- kiremit üretiminin bu bölgede yapılıyor olması, kent kimliği açısından da önem taşıyor. Sempozyum süresince sanatçıların heykelleri oluşturma süreçlerinin sanatseverlerce izlenebilir olması da yapılan işe ayrı bir boyut getiriyor. Ayrıca yapılan bilimsel toplantılar, sergiler, pişmiş toprak kaplarda yapılan yemek yarışmaları, işe renk ve çeşitlilik katıyor. Halkımızın gösterdiği büyük ilgiyle, sempozyum elit bir kesimin değil, halkın sempozyumu haline geldi. Pişmiş toprak eserlerimiz ile adeta açık hava müzesi olan Eskişehir’imizde, kent kimliğimizin bir parçası olan bu güzel sempozyumu 15’inci kez düzenliyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” sözlerini kullandı.

Sempozyum, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi Et Eski Fabrika alanında düzenlenecek.