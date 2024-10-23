Milli Eğitim Bakanlığı’nca mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla Türkiye’de 6 ilde gerçekleştirilen 15 ’mükemmeliyet merkezi’nden biri İnegöl’de açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu önemli düzenleme, mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı ve sektörlerle daha güçlü bir entegrasyon sağlamayı hedefliyor.

Kaymakam Eren Arslan, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) açılan merkezi ziyaret etti.

Açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Sektörel Mükemmeliyet Merkezi ilçemizde yeni faaliyete başlamış durumda. Ülkemizde 6 ilimizde 15 merkez bulunmakta. İlçemizdeki Sektörel Mükemmeliyet Merkezi özellikle mobilya ve iç mekan tasarımı alanına odaklandı. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüs alanındaki okulumuz bünyesinde faaliyetini yürütmekte. Burada merkezimizin temel amacı mesleki eğitimli öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek, çağın getirdiği teknolojilerle yeni bilgi birikimleriyle donatarak sektörün ihtiyaç duyduğu desteği sektöre sağlamak olarak özetlenebilir. İnşallah ülkemiz, özellikle mobilya alanında ilçemiz önemli bir konumda olduğu için merkezimizin sektöre olumlu katkılarını gelecek yıllarda olacağını değerlendiriyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise şu açıklamaları yaptı: "İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Sektörel Mükemmeliyet Merkezi (SMM), Türkiye’nin mesleki eğitim alanındaki dönüşüm projelerinin önemli bir parçasıdır. Bu merkez, özellikle mobilya ve iç mekan tasarımı alanlarında bölgesel kalkınmayı desteklemeyi, mesleki eğitimde kaliteyi artırmayı ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçlar. Amaç ve Hedefler: SMM’nin ana hedefi, mesleki ve teknik eğitimi modern teknolojilerle buluşturmak, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkin bireyler yetiştirmek. İnovasyon, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve dijitalleşme alanlarında uluslararası standartlarda eğitimler sunularak, bölgedeki mobilya sektörünün rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Eğitim ve Gelişim Programları: Merkezde mesleki eğitim müfredatları güncellenerek sektörle uyumlu hale getirilmesi için öğretmen hizmet içi eğitimleri planlanmaktadır. Yeni teknolojilere adaptasyon, dijital tasarım ve üretim süreçlerine dair eğitimler verilmektedir. İş birlikleri: Merkez, hem yerel hem de uluslararası düzeyde iş birliklerine sahiptir. Bu iş birlikleri aracılığıyla öğrenciler ve öğretmenler, dünya genelindeki sektör yeniliklerini takip edebilmekte ve uygulama fırsatları bulmaktadır. İnovasyon ve Araştırma: İnovasyonu teşvik eden araştırma projeleri yürütülmektedir. Merkez, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştiren proje bazlı öğrenme yaklaşımlarına ağırlık vermektedir. Bölgesel Kalkınma ve İstihdam: İnegöl bölgesinin mobilya sektöründeki lider konumunu destekleyici eğitimler ve projeler, merkez tarafından yürütülmektedir. Bu projeler hem öğretmenlere hem de sektördeki çalışanlara yönelik mesleki gelişim fırsatları sunar. SMM, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve mobilya sektörü temsilcileri ile iş birliği içerisindedir. Ayrıca uluslararası projeler çerçevesinde AB destekli projeler de yürütülmektedir. İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi, mesleki eğitimin kalitesini yükselterek, bölgesel ve ulusal düzeyde mobilya sektörünün rekabetçiliğini artırmayı amaçlayan bir model oluşturmaktadır. Eğitimde mükemmeliyetin sağlanması, inovasyonun desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması merkezin uzun vadeli hedefleri arasında yer almaktadır."