Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık öncülüğünde yenilenebilir enerji projelerine önem veren Kütahya Belediyesi, 2.5 megavatlık yeni Güneş Enerji Santrali projesinde sona yaklaştı.

Kütahya Belediyesi, mevcut 750 kw kapasiteli Güneş Enerji Santraline ek olarak 2.5 megavatlık yeni Güneş Enerji Santrali kurulumunda son aşamaya geldi. Akkent Mahallesi’ndeki Şehzadeler Parkı’nın arkasında bulunan eski çöp döküm sahasının üzerine inşa edilen GES projesi ile yıllık 15 milyon lira tasarruf sağlanacak ve hem belediyenin yıllık enerji maliyetleri azaltılacak hem de şehrin yıllık karbon salınımı önemli oranda düşürülecek.