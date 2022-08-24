Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulselam Er, “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesi çerçevesinde 15 çocuk ile Osmangazi Üniversitesi yüzme havuzunda bir araya gelerek yüzme öğrenmeleri için çalışmaların başlamasına öncülük etti.

Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulselam Er, “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesi çerçevesinde 15 çocuk ile Osmangazi Üniversitesi yüzme havuzunda bir araya gelerek yüzme öğrenmeleri için çalışmaların başlamasına öncülük etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesi devam ediyor. Avrupa Birliği kaynakları ile finanse edilen ve Genç Hayat Vakfı’nın da uygulama ortağı olarak bulunduğu çalışmada, 15 çocuk Osmangazi Üniversitesi yüzme havuzuna davet edildi.

Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulselam Er, yüzme havuzundaki çocuklar ile bir araya gelerek hem hediyelerini verdi, hem de çocukların yüzme öğrenmeleri için çalışmaların başlamasına öncülük etti.