Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı’nda iskelede bağlı durumdaki 15 metrelik lüks yat, içerisine su alması nedeniyle batma tehlikesi atlattı. Vinç yardımı ile önce havaya kaldırılarak suyu boşaltılan tekne, ardından tersaneye çekildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı’nda iskelede bağlı durumdaki 15 metrelik lüks yat, içerisine su alması nedeniyle batma tehlikesi atlattı. Vinç yardımı ile önce havaya kaldırılarak suyu boşaltılan tekne, ardından tersaneye çekildi.

Olay, ilçeye bağlı Eski Hisar Mahallesi Zindan Kalesi yakınlarında Manavgat Irmağı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ırmak içerisinde bağlı bulunan lüks yat, bir anda su alarak batma tehlikesi atlattı. Aldığı suyun etkisiyle sağ tarafına yatarak batmaya başlayan 15 metrelik yat için olay yerine vinç çağrıldı. Vinç tarafından havaya kaldırılan yatın önce suyu boşaltıldı. Ardından ise başka bir tekneye bağlanarak tersaneye çekildi. Yatın tersanede gerekli bakımlarının yapılmasının ardından yeniden suya indirileceği bildirildi.

Diğer taraftan, yatın kısa bir süre önce motor bakımlarının yapıldığı, otomatik su tahliye pompasının çalışmaması ve içeriye giren suyun tahliye edilmemesi nedeniyle batma tehlikesi atlatmış olabileceği bildirildi.