Mesleğin son mensuplarından Muzaffer Tüysüzoğlu, 1,5 metrelik dükkanında 41 yıldır kalay yapıyor.

Mesleğin son mensuplarından Muzaffer Tüysüzoğlu, 1,5 metrelik dükkanında 41 yıldır kalay yapıyor.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Sanat Sokağı’nda 41 yıldır kalaycılık yaptığını söyleyen Muzaffer Tüysüzoğlu, cam porselenler ve çelik tencereler çıktıktan sonra teknolojinin de ilerlemesiyle artan mutfak malzemelerinin bakırcılığı bitirdiğini söyledi. Tüysüzoğlu, “1976 yılında bu mesleğe çırak olarak başladım. 1982 yılında ise buradaki dükkanımı açarak tüm işlerimi buradan almaktayım. Vatandaşlara bakır kaplarda pişen yemeklerin daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu gösteriyorum. Çelik tencerede yapılan yemekler haşlanıyor. Bakırda yapılan yemeğin tadını asla vermiyor. Hem de bakır sağlık yönünden çelik ve diğer metallerden çok daha iyidir. Ama günümüzde bakır kapları kullanan çok az vatandaşımız kaldı” dedi.

“Teknoloji ilerledikten sonra bakırcılık tarihe karıştı”

Kalaycılığı toplamda 47 senedir yaptığını ve yakın zamanda bırakacağını söyleyen kalay ustası Muzaffer Tüysüzoğlu, “Çelik tencereler yapıldıktan sonra bakır kapları insanlar raflara kaldırdı. Şu an bir tek yaşlı insanlar bakır kapları getiriyorlar. Onun dışında bakır kapları annemden, babamdan hatıra kaldı diye getiriyorlar. Şu anlık devam ediyorum ama yakın zamanda bende bu işi bırakacağım. 47 senedir çalışıyorum ve yakın zamanda bırakmayı düşünüyorum. Eski işlerimiz yok, durgun bir şekilde ilerliyoruz. Yeni teknolojiler çıktıktan sonra çok az sayıda insan bakır kullanmaya devam etti. Cam porselenler, çelikler, yeni teknolojik mutfak malzemeleri çıktıktan sonra yeni gelinler bakır kapları çöplere atıyorlar. Teknoloji ilerledikten sonra bakırcılık tarihe karıştı. Eski iş yıllarımızın tadı tuzu kalmadı. Fiyatlar ürüne göre değişiklik gösteriyor ancak ortalama 100 ile 200 TL arasında işler yapıyorum. Bu fiyattan daha az yaptığım işler de gelebiliyor” diye konuştu.