Tepebaşı Belediyesi, Eko Okullar ve Espark AVM iş birliği ile 15 Mayıs Dünya İklim Günü’nde resim sergisi açıldı.

Tepebaşı Belediyesi, 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla Eko Okullar ve Espark AVM iş birliğinde resim sergisi düzenledi. Espark AVM giriş katında açılan sergide, Eko Okullar bünyesinde bulunan 94 öğrencinin iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla çizdiği resimler, Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Tepebaşı İklim Sözcüleri ile X Desing Factory iş birliğinde düzenlenen İklim Değişikliği Pankart Atölyesi sonrası hazırlanan pankartlar yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Eko Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, iklim değişikliğinden söz ederken, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da emeği geçenlere teşekkür etti. Serginin açılışına, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Eko Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, öğrenciler ve velileri katıldı. Dünya İklim Günü dolayısıyla açılan sergi 15 Mayıs’a kadar gezilebilecek.