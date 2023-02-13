Gaziantep’te evleri hasar gören 15 kişilik aile Mardin’in Mazıdağı ilçesine bir hayırseverin verdiği eve yerleşti.

Gaziantep’te evleri hasar gören 15 kişilik aile Mardin’in Mazıdağı ilçesine bir hayırseverin verdiği eve yerleşti.

Deprem bölgesinde evleri hasar gören vatandaşlar çevredeki illere yerleşiyorlar. Mardin merkeze birçok aile yerleşirken, Mazıdağı ilçesinde de depremzedeler misafir ediliyor. Depremzede Yıldırım ailesi, Mazıdağı halkının kendilerine kapılarını açtıklarını belirterek duyduklarını memnuniyeti dile getirdiler. Baba Ali Yıldırım, kaynanası, kızı, kardeşinin çocukları ve eşiyle beraber 15 kişi olarak Mazıdağı’na geldiklerini anlatarak, "Deprem olduğunda eşimi kaldırdım, kızım diğer odadan bağırdı geldi. Kendimizi dışarı attık. Evden uzaklaştık ve sakin bir yerde bekledik. Depremde evde 3 kişi vardık. Evimizin dış tarafına baktık çatlaklar vardı. Ekipler kontrol etmiş hafif hasarlı diye geçmişler. Orada elektrik, doğalgaz ve su yoktu. Onu için geldik, buraya yerleştik. Sağ olsun komşular da vatandaş da yardımcı oluyorlar. Dün Adıyaman merkezde bir akrabamı enkaz altından çıkarttılar. Birçok akrabam enkaz altında ama tam olarak kaç akrabam enkaz altında bilmiyorum. Köyde akrabamız olan 4 kişi evin altında kaldı. Hepsinin cenazesini çıkarttılar. Şimdi Mazıdağı’ndayız, burada bir sıkıntımız yok herkes yardımcı oluyor. Şu insanlara baktığım zaman Gaziantep’i bırakıp buraya yerleşmeyi düşünüyorum” dedi.