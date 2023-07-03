Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sivrisinekle mücadele ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 ilçede, 116 araç ve 441 personel ile vektör, haşere ve sinekle etkin şekilde mücadele ettiği ifade edildi.

Haşere, böcek ve sivrisineklerin çoğalma kaynağı olan derelerde, su birikintilerinde ve sulama kanallarında düzenli olarak ilaçlama ve ıslah çalışmasının gerçekleştirildiği da aktarıldı.