Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesinde 4 Ekim 2023 Çarşamba gününden beri kayıp olan zihinsel engelli 80 yaşındaki Selim Ece’den 15 gündür haber alınamıyor.

Kaybolduğu günden beri önce tek başına arayamaya çıkan sonra da belde halkından yardım isteyen 60 yaşındaki yeğen Ahmet Tunç, "İmkanlarımız çerçevesinde aramadığım yer kalmadı" Özel bir şirkette bekçilik yapıyorum. Dayım 80 yaşında arasına bir araca biner araç sahibi indirene kadar da gider. Üç beş gün kaybolduğu oldu. Göğüs cebinde telefon numaram var. Üstüne arayanlar oradan numaramı bulup beni atarlardı. Bu sefer ne arayan var ne soran. Çukurca Belediye başkanım ve Domaniç jandarma ekiplerinin destekleri ile AFAD, İNDAK gibi arama kurtarma ekipleri özel köpeklerle, termal dronlarla gece gündüz aradılar. Yakın köyleri ormanları didik didik aradık yok. Ne olur bana dayımı bulun. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum yardım edin" dedi.