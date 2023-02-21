Depremde göçük altında kalan büyükbaş hayvan ’Asi’, 15 gün sonra kurtarılarak tedavi edildi.

Depremde göçük altında kalan büyükbaş hayvan ’Asi’, 15 gün sonra kurtarılarak tedavi edildi.

Adıyaman merkeze bağlı Börkenek köyünde depremden 15 gün sonra enkazda kalan bir inek sağ olarak kurtarıldı. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinde hasar tespit çalışması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında bölgede göreve başladı. Ekipler Koordinatör İl Müdürü olarak Adıyaman’da göreve başlayan Fatih Cineviz ile birlikte merkeze bağlı köyler ve ilçelerde çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Adıyaman’ın Börkenek köyünde bulunan ekipler afetin 15’inci günü, göçük altında kalan büyükbaş hayvanı tespit etti. İş makinesi yardımıyla enkazdan çıkartılan ineğin ilk tedavisini Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Akın Saraçoğlu yaptı.

Koordinatör İl Müdürü olarak Adıyaman’da göreve başlayan Ardahan İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, farklı illerden gelen tarım bakanlığı ekiplerini bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında organize ediyor. Saha çalışmaları devam ederken, 15 gün boyunca enkaz altında kalan büyükbaş hayvanı tespit ettiklerini söyleyen Cineviz, "İş makinesi yardımıyla ‘Asi’ isimli inek enkazdan çıkartıldı. İlk tedavi Ardahan ekipleri tarafından yapıldı. Kahramanmaraş merkezli deprem afeti hayvancılık işletmelerini de olumsuz etkilemiş durumda. Depremden zarar gören hayvanların halk sağlığını olumsuz etkilememesi adına çalışmalara hızla devam ediyoruz" dedi.