Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları’nın kapanış ve ödül töreni, Ümraniye Millet Bahçesinde gerçekleşti. Yeteneklerini sergileyip başarı elde eden genç sporcular, ödüllerini Başkan İsmet Yıldırım’ın elinden aldı.

Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümraniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 15. Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları kapanış ve ödül töreni, Ümraniye Millet Bahçesinde gerçekleşti. Programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. 15. Geleneksel Spor Oyunları’na, Ümraniye’deki resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi 150’ye yakın okuldan, 21 bine yakın öğrenci katıldı. 13 ayrı branşta, Minik Kızlar, Minik Erkekler, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Genç Kızlar, Genç Erkekler kategorilerinde müsabakalar düzenlendi. Yeteneklerini sergileyip başarı elde eden genç sporcular, ödüllerini Başkan İsmet Yıldırım ve protokolün elinden aldı.

“Bin 500’e yakın çocuğumuz ödül aldı”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Görüyorsunuz yine bir etkinlikte beraberiz. 15. Geleneksel spor oyunlarımız. İlkokul, orta okul ve lise. Ümraniye’de hem devlet okulları hem de özel okullar kategorisinde 13 ayrı branşta, çocuklarımız Aralık 2022’den beri çalıştılar. Ve 21 bin öğrenci kendi arasında yarıştı. Futboldan, basketbola, voleyboldan farklı branşlara kadar her dalda yarıştılar. Ödül alacak gençlerimizi bir araya getirdik. Bin 500’ye yakın çocuğumuz ödül aldı.” dedi.