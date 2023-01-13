Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nde gönderilirken, araç sürücüsü hakkında ise işlem yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hekimhan ilçesi yol kontrol uygulama noktasında bir yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde jandarma tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.