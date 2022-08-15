Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor akademilerinde eğitim gören öğrencilere sertifikalarını verdi. Şampiyon sporcular yetiştiren sistemin yaz döneminde 6 farklı branşta 15 binin üzerinde kursiyer eğitim gördü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor akademilerinde eğitim gören öğrencilere sertifikalarını verdi. Şampiyon sporcular yetiştiren sistemin yaz döneminde 6 farklı branşta 15 binin üzerinde kursiyer eğitim gördü.

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Spor Akademileri çerçevesinde M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde futbol branşında ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde basketbol branşında eğitim gören sporcular düzenlenen sertifika töreniyle sertifikalarını aldılar.

Sertifika törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şehitkamil Belediye Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Yaz Spor Akademilerinde eğitim gören kursiyerler ve aileleri katıldı.

“Geleceğin şampiyonlarıyla buluşmaktan çok mutluyum”

Başarılı sporculara katılım sertifikalarının takdim edildiği törende katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleceğin şampiyonlarıyla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Eğitimlerin yıl boyunca aralıksız olarak devam ettiği spor akademilerimizde yaz dönemini başarıyla tamamlayan sporcularımıza belgelerini takdim edeceğiz. Geleceğin şampiyonlarıyla buluşmaktan çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın ve gençlerimizin kazanmış oldukları düzenli spor yapma akışkanlıklarını korumak ve geliştirmek adına çalışmalarımız devam edecek. Bu sertifika törenlerini eğitimlerin gerçekleştirildiği tesislerimizde farklı programlarla gerçekleştireceğiz. Yaz Spor Akademileri çalışmalarında emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, bizlere olan güven ve desteklerinden dolayı velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.