Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bulunan Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi, üst üste ikinci kez erasmus heyecanı yaşayacak.

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bulunan Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi, üst üste ikinci kez erasmus heyecanı yaşayacak.

Diyarbakır’ın 15 bin 750 nüfuslu şirin ilçelerinden Kocaköy ilçesinde bulunan Kocaköy ÇPAL, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okul, geçen sene 6 öğrenicisini üniversiteli yaparken, okul yönetimi bu sene yaptığı titiz çalışmalarla 14 öğrencisini üniversitelerin farklı bölümlerine yerleştirdi. Okul yönetimi ve hocalar bu başarının mutluluğunu yaşarken, Türkiye genelinde erasmus projesinin kabul edildiği 63 okuldan 1’i olmanın da heyecanını yaşıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve haziran ayında başlayan Ercan Akdoğan, tercih döneminde çok sıkı çalıştıklarını ve okul idaresi ile rehberlik servisinin özverili çalışmaları sayesinde üniversiteye yerleşebilme ihtimali olan bütün öğrencileri tek tek aradıklarını ve nitelikli bir rehberlik çalışması ile bu sayıya ulaştıklarını belirtti. Akdoğan, “Aynı zamanda Kocaköy’de ve Diyarbakır’da iki sene üst üste Avrupa’ya Erasmus projesi çerçevesinde öğrenci gönderecek olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Küçük ve şirin ilçemizin en büyük okulu olan Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesinin çalışmalarını takdir ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılında da yeni projeler için hazırlıklar sürüyor. Genç öğretmen kadrosu ile her türlü fedakarlığa hazırlar” ifadelerinde bulundu.