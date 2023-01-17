Sahte engelli raporu çıkaran örgüte yönelik Aydın merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 56 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda "Joker" adı verilen engelli bireylerin, engelli raporu isteyen kişiler adına sağlık kontrolüne girdikleri; bu iş için örgüt üyelerinin 10-15 bin lira arası para talep ettikleri öğrenildi.

Sahte engelli raporu çıkaran örgüte yönelik Aydın merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 56 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda "Joker" adı verilen engelli bireylerin, engelli raporu isteyen kişiler adına sağlık kontrolüne girdikleri; bu iş için örgüt üyelerinin 10-15 bin lira arası para talep ettikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların sahte engelli raporu düzenleyerek kamuyu zarara uğrattığı ve haksız kazanç elde ettiği yönündeki tespitleri üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ekipler, Aydın merkezli İstanbul ve İzmir’de 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Aralarında memurların da olduğu 56 şüpheli gözaltına alındı"

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında memurların da olduğu 56 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"Joker" adı verilen engelli bireyleri, başkalarının yerine sağlık kontrolüne sokmuşlar

Şüphelilerin, örgütlü olarak hasta olmayan kişiler adına "Joker" adı verilen engelli bireylerin sağlık kontrolüne soktuğu tespit edilerek, bu şekilde alınan raporlarla engellilerin yararlanacağı haklardan faydalanmasını sağladıkları belirtildi. Örgütün, ayrıca bu iş karşılığında alınan rapor için 10-15 bin lira para talep ettiği öğrenildi.