Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyetin 101. yılı kutlamalarında düzenlenen Cumhuriyet Konseri’nde Volkan Konak sahne aldı. Akçay sahilinde yapılan konsere yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Edremit Belediyesi tarafından Akçay Kordonu’nda Cumhuriyet Konseri düzenlendi. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konserde Volkan Konak hayranları ile buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcıya Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, eşi ile birlikte sahnede çiçek verdi. Volkan Konak ise, Başkan Ertaş’tan izin isteyerek kendisine verilen çiçeği izleyiciler arasında bulunan genç bir öğretmene hediye etti.