Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şevval Şahin, son kez Bartın’daki baba ocağına getirildi. Baba Bilhan Şahin, yaklaşık 1,5 ay önce sarılarak çalışmaya gönderdiği kızını bu kez ise öpücük göndererek son yolculuğuna uğurladı.

Otel yangınında 12. kattan atlayarak ağır yaralı olarak Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şevval Şahin, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bu sabah baba ocağına getirilen Şevval Şahin, evinin önünde okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cenaze namazı kılınmak üzere evin önünden çıkarıldı.

Yaklaşık 1,5 ay önce kızına sarılıp Bolu’ya çalışmaya gönderen anne Bilhan Şahin, bu kez ise cenaze aracına konan kızının tabutu başına kadar giderek, "güle güle kızım" diye vedalaştı. Cenaze aracı hareket edince ise acılı anne, art arda gönderdiği öpücükle kızına veda etti.